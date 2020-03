Morti per Coronavirus: "Attenzione a ipertensione, malattie cardiache e diabete"

I dati finora disponibili, sia italiani che cinesi, dicono chiaramente che, insieme ad una patologia polmonare preesistente, il rischio di aggravamento e di mortalità è condizionato pesantemente dalla presenza di una comorbidità cardiovascolare, metabolica e renale, spesso concomitanti, e con effetto fra loro interattivo sinergico, in particolare nella popolazione anziana. E' quanto spiegano i ricercatori del Cnr di Pisa.

Fabrizio Bianchi, dirigente di ricerca ed epidemiologo di Ifc-Cnr: "Dall’analisi del Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità sui dati di 355 decessi di pazienti positivi a Covid-19, si ricava facilmente che nei deceduti, di età media di 80 anni, circa 20 anni in più del totale dei casi positivi, circa un terzo aveva due o più patologie preesistenti, l’altro terzo almeno una patologia e solo 3 soggetti erano esenti. La maggior parte avevano ipertensione (76%), malattie cardiache (33%), diabete (35%), insufficienza renale (18%), dati che sono in linea col quadro osservato in pazienti cinesi, seppure aggravato dalla maggiore età della casistica italiana. Dunque molta attenzione sulle patologie che insieme a quelle dell’apparato respiratorio, fino alla polmonite interstiziale in circa il 10% dei casi, complicano le condizioni del paziente".

Alessandro Pingitore, cardiologo e primo ricercatore di Ifc-Cnr, aggiunge: "Diversi studi, ricavati dalla recente diffusione del virus a Wuhan, hanno dimostrato l’impegno cardiaco, sia in termini di danno miocardico che di aritmie, queste ultime secondarie al danno miocardico. Le altre malattie gravi, complicano la gestione del paziente e portano o contribuiscono al decesso. Dunque è fondamentale una valutazione cardiologica di base che comprenda il dosaggio delle variabili di danno miocardico e l’esecuzione di un elettrocardiogramma e di un ecocardiogramma per evidenziare eventuali danni del miocardio e valutare la funzione contrattile del cuore, in particolare nei pazienti gravi che richiedono cure intensive, in linea con i documenti guida diramati dall’Associazione Nazionale Medici Ospedalieri".

"E’ necessario il massimo sforzo per non allentare il sistema di monitoraggio attivo di quelle patologie cardio-nefro-metaboliche che rappresentano la condizione di fragilità favorente aggravamento e decesso - ha detto Giorio Iervasi, cardio-endocrinologo e direttore di Ifc - allo scopo non va trascurato l’impiego più consistente di sistemi di controllo, da affiancare a quelli ambulatoriali, basati su telemedicina e teleconsulto ed altre forme di E-Health".

"La posta in gioco è alta - chiosano i tre ricercatori - e le scelte sono urgenti ed improcrastinabili per evitare che una fase critica, che si annuncia lunga, impatti negativamente su morbosità e mortalità per malattie già ben conosciute, oggi fortemente associate anche a Covid-19".