Lutto nel mondo della musica: è morto il Maestro Aldo Catarsi

La sera di venerdì 11 gennaio, all'età di 91 anni, il Maestro Aldo Catarsi è scomparso a seguito di una crisi respiratoria. Lascia un figlio e l'amata moglie Floriana Frassi.

Fisarmonicista nato a Pisa nel 1928, in carriera aveva scritto e composto 3.983 brani pubblicati in tutto il mondo come sottofondi per documentari, colonne sonore per film e canzoni.

Alla vita e alle opere di Aldo Catarsi, autore anche dell'inno 'Forza Pisa', era stato dedicato ampio spazio nella recente pubblicazione a cura di Carlo Raffaelli e Luca Doni 'Pisa, la musica 1965-1999', Eclettica Edizioni.

Domenica 13 gennaio il Comune di Vicopisano in collaborazione con Punto Radio e l'Associazione Culturale e Musicale Vicopisano Rocca'n'Roll, aveva organizzato una giornata-omaggio per onorare la sua splendida carriera.