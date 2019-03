Cadavere lungo l'Arno: forse vittima di una caduta accidentale

La vittima potrebbe essersi addormentata e poi essere caduta nel sonno. Oppure essere precipitata in seguito ad un malore. Ad ogni modo si tratterebbe di una caduta accidentale. E' questa l'ipotesi al momento più probabile, secondo gli investigatori della Polizia, per spiegare quanto accaduto ad un 51enne che stamani, lunedì 18 marzo, è stato ritrovato senza vita lungo l'argine del fiume, in Lungarno Galilei, a pochi passi da Ponte di Mezzo. Secondo i primi accertamenti la caduta dalle spallette sarebbe avvenuta poche ore prima del ritrovamento, intorno alle 6, con l'uomo che a seguito del volo avrebbe sbattuto violentemente la testa sull'argine del fiume.

Non sono ancora note le generalità della vittima. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un 51enne già noto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia. A notare il corpo senza vita dell'uomo, intorno alle 9 di stamani, dei passanti che hanno quindi fatto scattare l'allarme. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, anche la polizia scientifica per i rilievi.

