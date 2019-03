Tragedia sui lungarni: cadavere lungo l'argine del fiume

Un uomo di 51 anni è stato trovato morto questa mattina, lunedì 18 marzo, poco dopo le 9, lungo l'argine dell'Arno, vicino a Ponte di Mezzo a Pisa. Sono stati alcuni passanti a dare l'allarme dopo aver notato il corpo senza vita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.



Ancora da chiarire l'esatta dinamica. L'uomo potrebbe essere caduto oppure essersi gettato volontariamente dalle spallette.

Sul posto per i rilievi la Polizia.

