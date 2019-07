Trovato cadavere in un'auto con un coltello nel petto

Sono in corso le indagini della Polizia per il macabro ritrovamento avvenuto stamani, 21 luglio, ad Ospedaletto: in un'auto parcheggiata nell'area di sosta in via Scornigiana, fra i negozi Conbipel e Unieuro, è stato rinvenuto in un'auto il corpo senza vita di un uomo, con un coltello piantato nel petto.

Sul posto, oltre agli agenti della Mobile e della scientifica, il magistrato di turno per dirigere le indagini. Al vaglio degli inquirenti tutte le ipotesi. Secondo una prima valutazione non si esclude possa trattarsi di suicidio.