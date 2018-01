Via Battisti, si sente male mentre aspetta l'autobus: morto

Stava aspettando l'autobus per rientrare a casa, ma un malore lo ha ucciso. E' successo ieri sera, venerdì 12 gennaio, intorno alle 22, al terminal degli autobus della Sesta Porta in via Battisti a Pisa. La vittima è un uomo di 72 anni, pisano. Sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno cercato di rianimarlo per oltre mezz'ora senza però riuscire a salvarlo. Sul posto anche la Polizia di Stato.