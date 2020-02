Morto in bici travolto da un'auto: corteo sulla strada della tragedia

Presidio venerdì per Abdulkarim Souware, il 22enne senegalese, ospite nel centro di accoglienza Cottolengo, investito e ucciso da un'auto a Pontasserchio, intorno alle 22 di mercoledì 12 febbraio, mentre era in bici per tornare al centro.

Un momento difficile ed emozionante, in cui erano presenti tante realtà: spazi sociali, la comunità senegalese, collettivi femministi, ambientalisti, per la mobilità sostenibile e Fridays for future Pisa.



"Nel chiedere giustizia per Abdulkarim, abbiamo provato a mettere insieme alcuni elementi che legano questa disgrazia di ghettizzazione sociale alle tante vulnerabilità che attraversano la nostra società - sottolineano gli organizzatori del presidio - la strada, le forme di vita in continuo movimento, sono gli spazi fisici e personali in cui il peso delle diseguaglianze può portare alla morte. È la storia delle donne che escono per strada la sera; dei ragazzi dei centri di accoglienza situati in posti sperduti, che di ritorno dal lavoro, a piedi o in bicicletta, attraversano lunghe strade senza illuminazione; i rider in bicicletta senza tutele; tutti coloro che devono muoversi in bici perché è un mezzo economico".



"Alla fine del presidio, abbiamo ripercorso, in una grandissima critical mass, la strada che Abdulkarim faceva ogni giorno, soprattutto di notte, dal centro di Pisa fino al Cottolengo - proseguono - totale assenza di luci, segnaletica e di corsie apposite, senza mezzi pubblici con orari notturni. Abbiamo bloccato la viabilità fino a fermarci nel punto esatto dove è successo quanto abbiamo voluto raccontare: visibilità nulla, macchine che sfrecciano. Non è stato un incidente ma l'ennesimo caso di violenza sociale".