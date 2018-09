Dramma sui lungarni: 25enne muore cadendo dalle spallette

Una caduta mortale dalle spallette intorno alle 2 della notte scorsa, tra mercoledì 12 e giovedì 13 settembre, su Lungarno Pacinotti. A perdere la vita un ragazzo di 25 anni, Sebastian Keane, originario di Barga (Lucca). Un volo che ha reso inutile ogni tentativo di soccorso da parte del personale del 118 giunto sul posto insieme ai Carabinieri. Presenti anche i Vigili del Fuoco con l'autoscala e il supporto di una squadra speleo alpinistico fluviale.

Sono stati alcuni passanti a dare l'allarme dopo aver visto il corpo del ragazzo esanime sulla sponda dell'Arno.

I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per cercare qualche testimone che possa aver assistito a quello che al momento sembra essere un incidente. Sul luogo della tragedia all'arrivo dei soccorsi non erano presenti infatti amici o comunque persone che erano con il 25enne al momento della caduta.

Anche le telecamere di videosorveglianza in quel tratto non possono purtroppo essere utili per ricostruire la dinamica.

Chi è la vittima

Il 25enne deceduto è uno dei tre figli dell'artista di origini irlandesi noto semplicemente come Keane, da oltre trent'anni residente a Barga e ideatore ed editore del sito barganews.com.