Lorenzana: muore cadendo in un pozzo

Una caduta fatale per un uomo di 91 anni che questa mattina è caduto in un pozzo con acqua all'interno. Un volo che non ha lasciato scampo all'uomo per il quale si è rivelato inutile l'intervento del 118 giunto sul posto con la Pubblica Assistenza di Collesalvetti. L'incidente è avvenuto lungo la via Provinciale a Lorenzana. Per recuperare la vittima il nucleo speleo-alpinistico-fluviale dei vigili del fuoco.

E' stata la moglie a chiamare i soccorsi ma per l'uomo non c'è stato niente da fare.

Sul posto per ricostruire la dinamica dell'episodio sono intervenuti i carabinieri.