Lutti: se ne va l'ex dirigente del Psi pisano, Emilio Concetti

E’ venuto a mancare Emilio Coscetti già consigliere comunale e assessore al comune di Capannoli. A renderlo noto il Psi di Pisa. "Dirigente provinciale del Psi pisano - scrive in una nota la forza politica - si è impegnato a ricucire la diaspora dei socialisti dopo i disastri della bufera mediatico giudiziaria che ha travolto le speranze degli italiani. Da giovanissimo si è impegnato nel volontariato sociale e sanitario nella Valdera svolgendo con impegno costante la sua attività a favore della gente nella Pubblica Assistenza e nell’Avis di Capannoli. Solerte impiegato nella scuola ha lottato anche nel sindacato affinché la scuola pubblica fosse uno strumento di formazione e di educazione per le nuove generazioni anche per i ragazzi più bisognosi. I socialisti e i cittadini tutti si stringono solidali al dolore della famiglia".