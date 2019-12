Lutto a Pisa: è morto Euro Antoni

Se ne è andato all'età di 80 anni Euro Antoni, personaggio noto in città per il suo impegno sociale e politico. È stato segretario della sezione Cep - Barbaricina dei Ds, consigliere della circoscrizione del quartiere, poi militante del Pd e e membro dell'assemblea comunale del partito. Tanti i messaggi di cordoglio comparsi sui social e non solo.

Il comitato Arci di Pisa, in una nota, "si stringe accanto ai familiari con tanto dolore per la scomparsa di Euro, ricordando la sua persona con particolare affetto. Con il suo esempio e le sue innumerevoli azioni concrete ha portato avanti i valori dell'Arci e per questo gliene saremo eternamente grati. Grazie Euro per esserci stato, con la tua creatività, con i tuoi piatti e le tue ricette, per lo spirito con cui sempre ci hai coinvolto, per la forza che ci hai trasmesso per andare avanti"

"Apprendo con dolore della scomparsa di Euro Antoni - scrive il consigliere regionale Andrea Pieroni - che ci ha lasciati in queste ore. Euro era una persona molto disponibile che metteva tutto il suo impegno nelle attività del PD e dell'Arci. Un militante di partito e militante civile molto serio e rispettato, così come lo era da professionista e nel profilo umano. Le mie sentite condoglianze alla famiglia e in particolare a Paola, con la quale ho condiviso l'esperienza in Provincia quando ero Presidente. La nostra comunità ne sentirà molto la mancanza".

La consigliera regionale Alessandra Nardini: "In questi anni ho avuto la fortuna di conoscere Euro. Ci siamo visti solo poche settimane fa, e mi sembra francamente impossibile doverlo salutare oggi. Anche nei periodi politici più bui ha saputo mantenere sempre quella tenacia che lo contraddistingueva. Mancherà un sacco a tutti noi"