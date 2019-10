Lutto a Pisa: è morto l'ex sindaco Oriano Ripoli

E’ deceduto, a 96 anni, l'ex sindaco di Pisa Oriano Ripoli. Nato il 19 dicembre del 1923 Ripoli è stato dirigente regionale e provinciale, leader della sinistra lombardiana e fra i rifondatori del Psi a Pisa, a partire dal 1945. E' stato inoltre dirigente della Saint Gobain e sindacalista della Cgil. Partecipò negli anni sessanta, come presidente, alla riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico comunale nella 'Atum' e a partire dagli anni '70 fino al 1995 ha svolto il ruolo di amministratore nel comune di Pisa in giunte di sinistra, come assessore alla Pubblica istruzione e vicesindaco con vari sindaci del Pci.: Bulleri e Bernardini.

Nel 1985 fu nominato sindaco da una coalizione di centrosinistra che si era formata in dissenso alle spinte massimaliste di settori del Pci, ruolo dal quale si dimise l'anno successivo.

"Infaticabile militante - scrive in una nota il Psi di Pisa - anche nella seconda Repubblica, espresse dolore verso qualsiasi diaspora o scissione; teorizzò e sostenne la necessità morale etica e politica di presentare e rilanciare simbolo del Psi con l’obbiettivo di riaffermare la testimonianza di una idea centenaria di libertà e giustizia sociale. Tutti i compagni e i concittadini si inchinano con affetto, commozione e si stringono, con partecipazione al dolore dei familiari. I socialisti insieme a tutti i cittadini che lo hanno conosciuto e apprezzato per le sue qualità ispirate all’umanesimo socialista e cristiano parteciperanno alle esequie che si terranno sabato 12 ottobre alle ore 10 presso la chiesa del cimitero della Misericordia in via Pietrasantina a Pisa".