Muore per meningite in ospedale, Saccardi: "Non abbassiamo la guardia. Vaccinatevi"

Ancora una vittima della meningite in Toscana. Si tratta di un uomo di 80 anni deceduto nell'ospedale fiorentino di Torregalli nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 marzo.

Nella nostra regione salgono così a 3 i decessi per meningite da meningococco C dall'inizio del 2018, su un totale di 5 casi di meningite, di cui 4 C. Nel 2017, su 17 casi, di cui 9 C, non c'era stato invece alcun decesso.



Dopo questa morte, l'assessore regionale al Diritto alla Salute Stefania Saccardi rinnova ancora una volta l'invito a vaccinarsi: "Il vaccino - dice - è l'unico modo per proteggersi, dalla meningite come da tante altre malattie. Da quando la Regione Toscana ha avviato la campagna straordinaria di

vaccinazione contro la meningite da meningococco C, si sono vaccinate quasi un milione di persone. Ma le morti di questi primi mesi del 2018 ci dicono

che non possiamo ancora abbassare la guardia. Abbiamo prorogato la campagna ancora di un anno, fino al 31 dicembre 2018. Invito quindi tutte le persone a vaccinarsi, dal proprio medico curante o agli ambulatori della Asl. Il vaccino è gratuito, e non ha controindicazioni di alcun tipo".



Questi i casi di meningite da meningococco C dal 2015, anno in cui in Toscana si è registrata un'impennata di casi, che ha fatto poi decidere la Regione per varare la campagna straordinaria di vaccinazione, ancora in corso fino al 31 dicembre 2018.



2015

38 casi, di cui 31 C

7 decessi: 6 meningococco C - 1 meningococco B

Tra i casi registrati, 3 si erano vaccinati per meningococco C (1 deceduto).



2016

40 casi, di cui 30 C

7 decessi meningococco C

Tra i casi registrati, 10 si erano vaccinati per meningococco C, di cui 1 vaccinato lo stesso giorno dell'esordio dei sintomi.



2017

17 casi, di cui 9 C

1 vaccinato per C

Nessun deceduto



2018

5 casi, di cui 4 C

3 deceduti tutti con sepsi da C

Nessuno risulta vaccinato



Vaccinati

Dall'inizio della campagna straordinaria (aprile 2015) al 31 dicembre 2017 risultano effettuate:

Fascia 11-20 anni: 233.189 vaccinazioni

Fascia 20-45: 417.733 vaccinazioni

Fascia oltre i 45: 283.198 vaccinazioni

Totale: 934.120 vaccinazioni

La copertura a 24 mesi per meningococco C è 92,71% (la vaccinazione è raccomandata, non obbligatoria).