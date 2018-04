Lutto nello spettacolo: morto Giancarlo Peluso de 'La Brigata dei Dottori'

Il teatro pisano perde una delle sue figure più amate. Si è spento a 90 anni Giancarlo Peluso, decano della compagnia teatrale 'La Brigata dei Dottori'. A darne il triste annuncio è stato il collega e compagno di centinaia di spettacoli Atos Davini.

" Attore, autore, poeta vernacolare, ma soprattutto mio amico fraterno da quasi 60 anni - scrive Davini in un messaggio struggente - inutile dire che con lui se ne va una parte di me. La 'Brigata dei Dottori' nella quale ha militato fin dal 1948, e della quale è stato presidente fino a pochi anni fa, oggi si veste a lutto per la perdita di un maestro, di una figura insostituibile che fino all'ultimo, pur sofferente per la sua grave malattia, non faceva mancare ai colleghi ed amici che andavano a trovarlo battute spiritose che erano innate in lui. Oggi il mio cuore è a pezzi e non so proseguire nella descrizione di questo grande uomo in tutti i sensi. Ciao Giancarlo, tutti noi ti siamo grati, ti è grato il pubblico e ti è grata particolarmente la tua amata Pisa, che hai onorato con tutte le tue tante opere letterarie. Ciao fratello caro. Io non ce la faccio più a continuare a scrivere. Mi mancherai".

Lo stile e l'anima canzonatoria della 'Brigata' è un esempio della pisanità verace che Peluso ha incarnato nei suoi valori più sinceri. Entrò a far parte della compagnia teatrale nel 1946. La sua prima opera fu 'Arte e Miseria', poi sul palcoscenico fu interprete di tanti personaggi, come la 'Sora Cesira'. Ha scritto molte delle commedie della 'Brigata', fra cui: 'La Gita Premio', 'La Di.. vino 'Ommedia', 'la 'Otta', 'l'Assiurazione', 'Le 'Orna', 'La Malintesa', 'Lo Zibardone Pisano', 'La ce'a pettegola', 'La Scatola 'hiusa'.