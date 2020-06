Lutti: scomparso ex dirigente del Comune di Pisa

E' scomparso all'età di 78 anni Giuseppe Sorrente, ex dirigente del Comune di Pisa, della Regione Toscana e della Regione Molise. Il Partito Socialista pisano lo ricorda per il suo grande impegno istituzionale.

"Con Marino Papucci, Lelio Lagorio, Mario Leone, Gianfranco Bartolini dal 1970 al 1985 ha collaborato per progettare e sviluppare le autonomie locali regionali nel periodo più fecondo per l'Istituzione. Consulente Fondi strutturali europei e nazionali per l'Anci, con un forte impegno nelle regioni del Sud Italia. Libero docente in varie università e scuole superiori italiane e straniere, con un particolare affetto verso l'Università di Pisa".

I funerali si terranno martedì 9 giugno alle ore 10.30 presso la Chiesa di San Gervasio a Firenze.