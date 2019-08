Tirrenia, malore mentre è in mare: muore 81enne

Tragedia stamani, 20 agosto, a Tirrenia, davanti lo stabilimento balneare della Croce Rossa. Intorno alle ore 10.50 un anziano di 81 anni, Luigi Ballantini, ha avuto un malore mentre era in mare. Purtroppo per lui non c'è stato niente da fare, il corpo senza vita è stato recuperato dai bagnini. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno attribuito il decesso a cause naturali. La salma è stata quindi affidata ai familiari.