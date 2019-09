Palaia, malore mentre è a caccia: morto 70enne

Era a caccia quando ha avuto un malore. Poi la corsa disperata per un intervento salvavita, che purtroppo è stato impossibile. E' morto così un 70enne di Palaia, stamani 16 settembre, poco prima delle ore 7.

L'uomo è stato prima soccorso dai compagni che erano con lui nel bosco in zona Palaia. Lo hanno portato a Forcoli, in auto, dove in Corso Garibaldi è sopraggiunta l'ambulanza del 118. I sanitari hanno tentato di rianimarlo, purtroppo senza successo.