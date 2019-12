Dramma nel giorno della Maratona: atleta muore dopo la corsa

Dramma alla Maratona di Pisa in programma questa mattina, domenica 15 dicembre. Un uomo di 37 anni, di nazionalità maltese, è morto intorno alle ore 13. Secondo le prime informazioni il decesso, probabilmente per un malore, sarebbe avvenuto dopo aver terminato la corsa, mentre il 37enne stava pranzando in piazza Arcivescovado. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma ogni tentativo di soccorso è stato inutile. Presenti anche le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.