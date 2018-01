Volterra, lutto nell'arte: scomparso lo scultore Mauro Staccioli

Lutto nell'arte italiana per la scomparsa dello scultore con origini volterrane Mauro Staccioli. L'artista è morto il primo gennaio nella propria abitazione a Milano all'età di 80 anni. Nato nella città etrusca è stato insignito nel 2016 della Civica Benemerenza dal sindaco Marco Buselli, che lo ha ricordato anche con un post su Facebook questa mattina, 2 gennaio.

Staccioli era un punto di riferimento per l'arte contemporanea internazionale. Dopo il diploma all'Istituto Statale d'Arte di Volterra nel 1954 in ebanisteria ha insegnato a Cagliari, Lodi e Milano. Sperimentatore e visionario ha esposto e realizzato opere in giro per il mondo, rimanendo comunque legato a Volterra, dove si trova ad esempio l'Anello alla curva di San Martino.

L'ultimo saluto al maestro si terrà in forma pubblica con rito civile a Volterra mercoledì 3 gennaio. La salma sarà esposta nella Sala del Maggior Consiglio del Palazzo dei Priori dalle 13.30 alle 15, seguirà il corteo funebre fino il cimitero.