Lutti: morto a 90 anni monsignor Aldo Armani

E' morto lunedì scorso all'età di 90 anni monsignor Aldo Armani, storico rettore della chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri e parroco di Vicopisano. Da circa due mesi era ricoverato a Volterra dopo un malore.

Il Sindaco di Pisa Michele Conti, a nome della giunta e dell'amministrazione comunale, ha espresso il cordoglio per la sua scomparsa: "Esprimo le più sentite condoglianze ai suoi famigliari e alla sua comunità. Con monsignor Aldo Armani se ne va una figura di grande sensibilità e cultura, sempre aperta e disponibile all'ascolto e al dialogo. Negli ultimi anni, come rettore di Santo Stefano dei Cavalieri di Pisa, abbiamo apprezzato il suo profondo impegno per garantire la fruibilità della Chiesa, sapendo coinvolgere e richiamare tutte le istituzioni inorno all'importanza di salvaguardare i beni artistici, storici, culturali e religiosi della nostra città".