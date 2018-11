Trovato morto in un fosso docente dell'Università: era nipote di don Milani

Terribile scoperta ieri sera mercoledì 28 novembre, intorno alle ore 22, nel fosso di via Volta a Ghezzano, San Giuliano Terme. La Polizia ha trovato il cadavere di Andrea Milani Comparetti, 70 anni, matematico e astronomo pisano, professore ordinario di matematica all'Università di Pisa.

Come riferisce il quotidiano Il Tirreno l'uomo non si trovata dal pomeriggio, così la famiglia ha dato l'allarme. Il docente potrebbe essere stato travolto da un veicolo di passaggio oppure potrebbe aver accusato un malore mentre andava in bicicletta. Le indagini sono in corso.

Andrea Milani Comparetti era il nipote di don Lorenzo Milani, il famoso prete di Barbiana. Membro della Simca, la Società Italiana di Meccanica Celeste e Astrodinamica, e dell'Unione Astronomica Internazionale, a lui è stato dedicato l'asteroide 4701.