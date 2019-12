Via Rainaldo: ha un malore e muore nel suo negozio

Tragedia nel pomeriggio di ieri, 28 dicembre, in via Rainaldo. Si è spento per un malore all'interno del suo negozio di toelettatura Roberto Benedettini, 63 anni. L'allarme è stato dato da un cliente che, giunto sul posto, ha trovato l'esercizio commerciale chiuso ed ha visto dall'esterno un corpo a terra. Per lui purtroppo era già troppo tardi. Decine i messaggi di cordoglio apparsi in poche ore sul profilo Facebook del professionista.