Lutti: cordoglio Cna per la scomparsa di Roberto Ruberti

Il 15 aprile è venuto a mancare presso l'Ospedale di Cisanello a Pisa Roberto Ruberti per un'improvvisa malattia. Roberto lascia la moglie Gabriella, i figli Federico e Francesca e gli amati nipotini Arturo, Sebastian e Cloe.

Roberto Ruberti è stato stimato e amatissimo dirigente delle Cna di Pisa in cui ha lavorato per oltre 25 anni fino al 2009. Roberto era una persona vìvace, simpatica, che sapeva fare gruppo; sapeva farsi volere bene da tutti e aveva sempre la battuta pronta, con il suo bel sorriso e con grande gentilezza: per questo era apprezzato e benvoluto da tutti dagli imprenditori e da tutti i colleghi.

Era quindi da pochi anni in pensione durante i quali si è dedicato ai nipoti e alle sue passioni: la vela e la terra, un piccolo appezzamento in Maremma nel quale aveva piantato vigne e ulivi e che gli regalava momenti sereni con la caparbietà che lo ha sempre contraddistinto. E non mancando mai di seguire, sia all'Arena Garibaldi che in innumerevoli trasferte, il suo amatissmo Pisa.

Tutta la Cna, i vertici ed i colleghi tutti, compresi anche i presidenti e coloro che hanno lavorato nel passato insieme a Roberto, partecipano al dolore della famiglia e si uniscono al profondo cordoglio per la sua scomparsa.