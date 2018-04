Pontedera, 60enne muore in sala operatoria: "Accertare le responsabilità"

Era appena entrato in sala operatoria quando per una improvvisa complicazione è morto. E' successo ieri, 16 aprile, all'ospedale Lotti di Pontedera. La vittima è un 60enne di Montopoli Valdarno che doveva essere sottoposto a intervento chirurgico per una frattura alla tibia, ma è deceduto in sala operatoria.

"La Regione e la Asl attivino immediatamente un’inchiesta interna per definire cause ed eventuali responsabilità - chiede il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale Maurizio Marchetti - è giusto fugare ogni dubbio su eventuali responsabilità sanitarie, o accertare comunque se ve ne siano. Il referto medico legale chiarirà gli aspetti clinici di una morte avvenuta, stando alle prime notizie, praticamente subito dopo l’anestesia".

"Sta di fatto - conclude il capogruppo azzurro - che la sinistra negli anni ha stressato il sistema sanitario regionale e gli operatori sanitari con continui tagli di servizi, riduzioni di forniture, contrazione degli organici medico-infermieristici, accorpamento di reparti ospedalieri e riduzione dei posti letto. Magari non è questo il caso, ma certo tutto questo non concorre ad abbattere il rischio clinico".