Lutti, scomparso Sandro Balestri: il ricordo di Aics

L'Aics Pisa unita dà l'ultimo saluto al suo ex presidente Sandro Balestri, scomparso all'età di 65 anni il 30 agosto scorso. "Dirigente e volontario Aics votato al pattinaggio - ricorda l'associazione - Sandro ha fortemente contribuito alla crescita del Comitato di Pisa, prima come responsabile tecnico di settore, portando quest'ultimo a grandi livelli, poi come presidente provinciale, ruolo nel quale si è maggiormente distinto per la capacità di coesione e per la passione verso la sua associazione".

"La sua figura - prosegue Aics nella sua nota - ha permesso al Comitato di Pisa di resistere anche ai momenti più difficili e di iniziare una crescita proseguita fino ad oggi. Nel 2017 è eletto Membro della Direzione Nazionale Aics e vicepresidente del Comitato Prov.le Aics di Pisa". Commosso il ricordo del presidente nazionale di Aics, Bruno Molea: "Sandro era un uomo generoso, un volontario impegnato, un dirigente preparato. Uomo di associazione, ha messo per Aics la sua vita a servizio della promozione sportiva e dei più giovani. Personalmente, perdo un amico e un compagno fidato. L'associazione perde con lui una risorsa importante e un dirigente propositivo, animato da uno slancio fuori dal comune. Si dice che ciò che si fa per gli altri e per il mondo resta immortale: così rimarranno per noi le sue azioni".