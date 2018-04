San Giuliano Terme: si sente male al campo di calcetto e muore

Un uomo sui 30 anni è morto questa sera, 26 aprile, presso i campi di calcetto del 'Five to Five' di Asciano, a San Giuliano Terme. L'emergenza medica è scattata intorno alle ore 21, con la chiamata al 118. Secondo le prime informazioni il giovane ha accusato un malore dopo una partita.

I soccorritori giunti sul posto hanno proseguito la rianimazione già cominciata dai presenti, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Per avviare gli accertamenti del caso sulla dinamica dei fatti sono intervenuti i Carabinieri.