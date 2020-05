Trovato morto con una freccia di balestra nel petto

Dramma in Valgraziosa. Ieri, 25 maggio, un uomo sui cinquant'anni è stato trovato morto nel giardino della sua casa di campagna: nel petto una freccia di balestra. Inutili i soccorsi del 118: per l'uomo non c'è stato niente da fare. L'allarme è scattato quando i colleghi non lo hanno visto arrivare al lavoro. Sono iniziate così le ricerche fino al ritrovamento del cadavere.

Sull'episodio indagano i Carabinieri per ricostruire l'accaduto: non è esclusa alcuna ipotesi, dal gesto volontario all'incidente.

Il corpo è stato trasportato all'Istituto di Medicina legale di Pisa per lo svolgimento dell'autopsia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.