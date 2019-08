Lutti: scomparso a 91 anni l'ex assessore socialista Vivaro Scatena

E' scomparso all'età di 91 anni Vivaro Scatena, ex consigliere comunale ed assessore con i sindaci Cecchini, Bulleri, Bernardini, Ripoli e Granchi. Dirigente regionale e provinciale del Psi, lo ricorda il segretario provinciale Carlo Sorrente: "E' stato un infaticabile militante anche nella seconda repubblica, espresse dolore verso qualsiasi diaspora o scissione assumendo il ruolo di segretario della sezione di Putignano; teorizzò e sostenne la necessità morale etica e politica di presentare, alle ultime elezioni amministrative a Pisa, la lista del Psi con l’obiettivo di riaffermare la testimonianza di una idea centenaria di libertà e giustizia sociale e raccogliendo decine di firme. Tutti i compagni e i concittadini si inchinano con affetto, commozione e si stringono, con partecipazione al dolore dei familiari".

La salma è esposta oggi, domenica 25 agosto, presso la Pubblica Assistenza di Pisa in via Bargagna 2. "I socialisti insieme a tutti i cittadini che lo hanno conosciuto e apprezzato per le sue qualità ispirate all'umanesimo socialista e cristiano - ha infine informato Sorrente - parteciperanno al rito religioso e con 'un laico ricordo' lunedì p.v. a partire dalle ore 10.15 nella chiesa di S. Pietro Apostolo in Piazza Plebiscito, Putignano (PI) officiante Don Andrea Antonelli. La salma poi sarà cremata presso il cimitero Suburbano ottemperando alle sue volontà".