Moschea a Pisa, Pizzanelli (Pd): "L'atto della Giunta sembra una presa di giro!"

Fa storcere il naso all'opposizione la delibera di Giunta con cui si sottolineava la necessità di una rivalutazione urbanistica del quartiere di Porta a Lucca sul quale è in previsione la costruzione della Moschea. Un provvedimento, quello del sindaco Conti e dei neo assessori, che blocca il Centro Culturale Islamico in un quartiere considerato già ampiamente congestionato da traffico e frequentatori.

Ad intervenire è il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale Giuliano Pizzanelli: “L’atto d’indirizzo del sindaco Conti sembra una presa in giro. Dietro strumentali motivazioni tecniche c’è una chiara volontà politica di sabotare la realizzazione del Centro Culturale Islamico e della Moschea”.

“Nell’atto d’indirizzo della Giunta non ci si preoccupa della eliminazione del rischio idrogeologico ma solo di collocare altrove il Centro Culturale Islamico e la Moschea come se, l’incolumità dei cittadini di Porta a Lucca, fosse un tema secondario - sottolinea Pizzanelli - non ci si preoccupa poi neppure delle conseguenze di questa scelta su altri aspetti importanti della città come, ad esempio, il progetto di riqualificazione dello Stadio”.

“E - aggiunge Pizzanelli - fatto ancora più grave, è poi che la Giunta Conti viola palesemente i principi fondamentali della Costituzione, come la libertà di culto e di associazione. Noi ci opporremo con forza a tutto questo!”.

Pizzanelli, che nei prossimi giorni insieme agli altri consiglieri del Pd incontrerà l'imam di Pisa Mohammad Khalil, ha così presentato un'interrogazione urgente al sindaco per sapere "se è a conoscenza di tutte le situazioni di fatto e di diritto che riguardano le problematiche della Moschea nella nostra città; se è a conoscenza di tutti gli atti che hanno indotto il Comune di Pisa a individuare nell’area di Via del Brennero – Via Federico Chiarugi la sede del costruendo Centro Culturale Islamico e della costruenda Moschea; se ha compiuto una attenta valutazione dei diritti che eventualmente possono già essere stati acquisiti in rapporto alla scelta compiuta dal Comune di Pisa di collocare il costruendo Centro Culturale Islamico e la costruenda Moschea nell’area compresa tra Via del Brennero e Via Federico Chiarugi; quali sono gli esatti confini dell’area oggetto della 'rivalutazione complessiva della situazione urbanistica della zona di Porta a Lucca'; se ha compiuto una attenta valutazione delle conseguenze che da tale atto potrebbero discendere in rapporto a situazioni che coinvolgono altri importanti aspetti della città a partire dal progetto di riqualificazione dell’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani; se è a conoscenza che, in seguito ad accordi tra il Comune di Pisa e il Centro Universitario Sportivo (C.U.S.), l’area in cui insiste lo stesso Centro è stata qualificata 'Parco Cittadino' riconoscendo pertanto il diritto di tutti i cittadini ad accedervi liberamente e aumentando conseguentemente la disponibilità di aree a verde nella zona di Porta a Lucca; quali valutazioni l'hanno indotto a ipotizzare 'l’eventuale indizione di conferenze di servizi tra i Comuni limitrofi e le Province confinanti'".

Una partita dunque apertissima, con lo scontro che si profila tra maggioranza e opposizione e una moschea che continuerà ad essere al centro delle polemiche.