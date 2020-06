Moschea, Salvini dice 'no': "Manterremo l'impegno preso con la città"

"Il no alla moschea a Pisa, a partire dalla località pensata dalla sinistra, era e rimane un impegno della Lega con la città". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini in merito alla costruzione dell'edificio di culto nell'area di Porta a Lucca. Affermazioni che arrivano a circa 10 giorni dalla sentenza del Tar sul ricorso presentato dalla comunità islamica che, di fatto, ha annullato la delibera che impediva l'edificazione della moschea. "Ci siamo candidati ottenendo risultati storici a Pisa nel 2018 - continua Salvini - con tante buone idee per la città e diversi impegni che stiamo mantenendo. Tanti simboli della cristianità occidentale risiedono a Pisa, e abbiamo il dovere storico di preservare la storia, il paesaggio, la cultura, la bellezza e la sicurezza della nostra comunità".

Salvini detta quindi la linea, dopo che nei giorni scorsi c'era stata un'apertura al confronto con la comunità islamica da parte del primo cittadino, Michele Conti. Apertura a cui era seguito un primo incontro interlocutorio, a Palazzo Gambacorti, tra lo stesso Conti e il presidente della comunità islamica, Mohammad Khalil. "Oltre all'esistenza di vincoli paesaggistici ed archeologici - avverte il leader della Lega - non si può dimenticare il mancato rispetto da parte di un certo Islam di diritti umani e civili fondamentali, in primis quelli delle donne. Reciprocità e rispetto dei nostri valori devono essere obiettivi alla base di ogni ragionamento. Sono in costante contatto con il bravo sindaco Conti, con consiglieri e parlamentari italiani ed europei pisani, e sono sicuro che anche sul no alla moschea sapremo mantenere gli impegni presi con i cittadini".