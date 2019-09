Moschea e variante stadio: fissata nuova udienza al Tar

Lo scorso 10 settembre il Consiglio Comunale ha approvato la variante urbanistica sullo stadio. La questione è stata dibattuta in aula, con le proteste di Partito Democratico e Diritti in Comune circa il coinvolgimento nelle previsioni della moschea, nella cui area ora è previsto un parcheggio. L'accusa mossa all'amministrazione dalle minoranze è quella di aver riunito i procedimenti in modo da impedire la realizzazione del luogo di culto.

La comunità islamica è coinvolta direttamente, con il ricorso amministrativo contro il diniego del permesso a costruire che è stato al centro di un'udienza al Tar ieri, 12 settembre. Il risultato è stato però un rinvio della questione. Presso il giudice amministrativo è stata infatti fissata, salvo variazioni, una nuova udienza il 16 ottobre prossimo. La battaglia legale fra il Comune di Pisa e la comunità islamica, proprietaria del terreno dove prima era prevista la moschea, è quindi aperta: il nuovo scontro sarà ora non più sulla riconsiderazione del permesso a costruire, quanto circa la diversa previsione urbanistica sull'area, cioè sul presupposto necessario per ottenere un permesso a costruire. E' quindi possibile che si arrivi all'impugnazione della variante urbanistica stessa.