Mostre: 'ArteMediterranea' arriva 'Sopra le Logge'

ArteMediterranea è un progetto per l’arte contemporanea che intende esporre a Pisa artisti di varia nazionalità, in un ambiente prestigioso come lo spazio espositivo 'Sopra le Logge', firmato dall’architetto Roberto Pasqualetti.

ArteMediterranea Biennale 2018 si svolge dal 6 al 25 ottobre, con orario orario 16.30-19.30. Inaugurazione, sabato 6 ottobre, alle ore 18. L'iniziativa è patrocinata dalla Regione Toscana, dal Comune di Pisa e fa AIAPI - Comitato Italiano IAA/AIAP-UNESC. La mostra si articola in diverse sezioni quali pittura, scultura, grafica, installazione.

"Artemediterranea Biennale 2018 - spiega l’organizzatrice e ideatrice Jolanda Pietrobelli - rappresenta un dibattito estetico, aperto ormai da due anni nello spazio Sopra le Logge che si sta rapidamente trasformando in Tempio dell’arte. Un sogno avverato il mio che si può definire un campionario dell’immaginario attraverso sui sollevare emozioni. Un viaggio nell’inconscio attraverso la creatività e l’espressione degli artisti presenti in questo secondo appuntamento con la città di Pisa. L’arte completa la natura, regola le relazioni umane ed esplora il mistero dell’universo; l’arte tratta dell’essere umano che cerca unità tra cielo e terra attraverso cui trarre esperienze interiori".

"L’arte è l’unico modo per salvarci dall’imbarbarimento della società - commenta l’assessore alla cultura Andrea Buscemi - e ben vengano dunque iniziative come questa della Biennale di Artemediterranea che è inoltre una mostra collettiva, che apporta come valore aggiunto il senso di comunità e di condivisione dell’amore per l’arte".

