Palazzo Blu: a 50 anni dall'allunaggio arriva la mostra 'Explore - Sulla luna e oltre'

Dal 22 marzo al 21 luglio, a Palazzo Blu, National Geographic racconta la storia delle grandi missioni che ci hanno permesso di compiere i primi viaggi nello spazio: da Yuri Gagarin al primo passo sulla Luna di Neil Armstrong, da Valentina Tereškova, la prima donna nello spazio, fino ai più recenti, con Luca Parmitano, che nel 2019 tornerà a bordo della Stazione spaziale internazionale, e le imprese di Samantha Cristoforetti. Ma non solo.

La mostra attraversa anche il cammino delle sonde spaziali inviate verso gli altri pianeti del sistema solare: dalle Voyager, che oggi viaggiano nello spazio interstellare, ai rover che studiano il suolo di Marte, dallo studio del Sole e dei pianeti interni (Mercurio e Venere) fino a Plutone e alla missione Rosetta atterrata su una cometa. Poi la scienza: quella dei telescopi spaziali come Hubble, che ci hanno aperto una finestra nuova sul cosmo e quella dei satelliti che scrutano la Terra per studiarne l’incessante mutamento. E infine il futuro, con le missioni che partiranno nei prossimi anni e le sfide più ambiziose, come costruire colonie sulla Luna o su Marte.

Fotografie, video, modelli di satelliti e strumenti e persino un lanciatore Vega in scala di 10 metri di lunghezza (forniti da ASI, Volandia, Thales Alenia Space e Leonardo Company), giornali d’epoca, esperienze immersive e interattive e molto altro ancora per ricostruire il grande puzzle dei nostri primi passi nello spazio. Si tratta di un’esposizione inedita di National Geographic con il patrocinio di ASI ed ESA. Questa sarà infine, la prima tappa del percorso di Explore, che National Geographic e Palazzo Blu organizzeranno nei prossimi anni per esplorare il molto di ancora sconosciuto che c’è sul nostro pianeta, nelle profondità marine e sulle terre emerse.

Eventi nel corso della mostra: intervista a Paolo Nespoli

Questi gli eventi che faranno da corollario all'esposizione:

- martedì 26 marzo, ore 17.00: un’intervista di Franco Cervelli all’astronauta Paolo Nespoli dal titolo: 'Primi passi per l’esplorazione dello Spazio lontano: la Stazione Spaziale Internazionale'

- venerdì 29 marzo, ore 17:00: un’intervista di Marco Cattaneo a Luca Pietranera, a capo del progetto italiano 'COSMO-SkyMed', sul tema dell’osservazione della terra dallo spazio

- mercoledì 15 maggio, ore 17.00: un’intervista di Franco Cervelli a Roberto Battiston, già presidente dell’ASI, tra i maggiori esperti di raggi cosmici, dal titolo 'Esplorare lo Spazio: per raggiungere nuove frontiere, per vivere meglio sulla Terra'

- venerdì 31 maggio, ore 17:00: un’intervista di Marco Cattaneo a Paolo Attivissimo, giornalista e debunker, esperto di bufale lunari, sulla missione Apollo