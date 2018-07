Sala delle Baleari, il sindaco: "La mostra di Pistoletto rimarrà fino a settembre"

Il sindaco Michele Conti ha confermato che la mostra di Michelangelo Pistoletto, allestita in Sala delle Baleari, rimarrà e sarà visitabile come previsto fino al 2 settembre. Solo a mostra finita la sala verrà allestita per accogliere le sedute del nuovo consiglio comunale.

Il sindaco ha così smentito le voci che giravano su Facebook circa un'imminente interruzione dell'installazione artisitca, per poter adibire al più presto la sala per le sedute del consilgio comuanale. L'sposizione, dal titolo 'Il tempo del Giudizio', installata in Sala delle Baleari lo scorso 27 maggio, rappresenta idealmente un tempio in cui le quattro grandi religioni, Cristianesimo, Buddismo, Islamismo, Ebraismo, sono indotte a riflettere su se stesse.

Gli orari di apertura delle due esposizioni:

Chiesa di Santa Maria della Spina

Orario Lunedì 10-13

Martedì Mercoledì e Giovedì 15-19

Venerdì Sabato e Domenica 10-13 e 15-19

Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti

Orario Lunedì 10-13

Martedì Mercoledì e Giovedì 15-19

Venerdì e Sabato 10-13 e 15-19