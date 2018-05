Compra una moto e dopo una settimana gliela rubano: "500 euro di ricompensa a chi la ritrova"

Continuano le segnalazioni in merito a furti di motociclette di grossa cilindrata. Dopo il caso del militare 31enne, a cui è stata rubata la moto dopo appena tre giorni che l'aveva portata a Pisa, questa volta a denunciare quanto accaduto è Francesco Menichetti, 41enne pisano che da alcuni anni vive insieme alla fidanzata a Ghezzano, lungo la via Provinciale Calcesana. Menichetti, nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 maggio, si è visto sottrarre una Bmw Gs Adventure 1200, targata DT61457.

"Domenica sera - spiega Menichetti - sono tornato a casa insieme alla mia ragazza intorno alle 1 di notte. Abbiamo messo a posto le nostre due moto e quando lunedì mattina mi sono svegliato la mia non c'era più". Entrambi i mezzi si trovavano all'interno di un giardino privato. "I ladri - continua il 41enne - sono entrati forzando il cancello, trinciando il lucchetto che lo sigillava con delle grosse tronchesi che abbiamo ritrovato a terra il giorno dopo. Le due moto si trovavano una vicino all'altra, ma quella della mia ragazza aveva inserito l'allarme e probabilmente è per questo che non è stata toccata. La mia aveva inserito solo il blocca sterzo. Sinceramente non sò quale 'modus operandi' abbiano usato per portarla via, ma è possibile che l'abbiano caricata su un furgone, considerando che la moto rubata pesava comunque intorno ai 300 kg".

Il mezzo era stato acquistato da appena una settimana. "Prima avevo altre moto - afferma Menichetti - ma questa l'avevo comprata usata da circa una settimana, pagandola intorno ai 13mila euro: una cifra non certo indifferente". L'episodio è stato denunciato alla Polizia di Pisa. "Mi auguro di poterla ritrovare - prosegue Menichetti - anche se sinceramente non ho grosse speranze. Quando ho fatto denuncia mi è stato riferito che in Golena d'Arno, dietro Cisanello, esiste, in mezzo ai canneti, una sorta di rimessaggio di moto e motorini rubati. Così ho deciso di andare a vedere da solo. Superato l'argine dopo un pò ho visto una moto adagiata sull'erba, coperta da un telo. Lì vicino due tende con dei motorini presumibilmente rubati. Poi ho sentito che stavano arrivando delle persone, mi sono spaventato e me ne sono andato. Quello che mi domando è questo: se la Polizia è informata, perchè non interviene? Possibile che debba essere il cittadino ad avventurarsi in posti simili?"

Sarebbero diversi i casi simili accaduti negli ultimi giorni. "Ho sentito di altri furti successi ultimamente sempre nella zona di Ghezzano-Cisanello che hanno riguardato moto di grossa cilindrata - prosegue Menichetti - un fenomeno per lo meno strano". Il furto si inserisce in contesto che, secondo il 41enne, sarebbe andato progressivamente peggiorando negli ultimi tempi. "Vivo a Ghezzano da 3-4 anni - dice ancora Menichetti - e una volta questa zona era tranquilla. Ultimamente, però, ne capitano di tutti i colori. La famiglia della mia ragazza, che vive sotto di noi, solo nell'ultimo anno ha subito due furti in abitazione".

"Se qualcuno ha delle informazioni utili - conclude Menichetti - può contattarmi al numero 3384632834. A chiunque la ritrovi offro una ricompensa di 500 euro".

