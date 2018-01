Cisanello: moto rubata nella notte, ritrovata dalla Polizia

Il furto era andato a segno, ma fortunatamente la moto rubata, una Suzuki 750, è stata ritrovata in tempo dalla Polizia. L'episodio è accaduto in nottata in via Galluzzi. Il mezzo è stato portato via da un garage la mattina dell'8 gennaio, con il proprietario che una volta accortosi dell'accaduto ha chiamato il 113. Gli agenti hanno avviato le ricerche in Golena d'Arno, riuscendo infine a ritrovare il mezzo nascosto sotto del fogliame nel canneto. Il veicolo è stato così riconsegnato al proprietario.

Successivamente la Polizia ha eseguito un accurato controllo del tratto cittadino della Golena d'Arno, nel corso del quale sono state individuate alcune baracche abusive ed identificato un cittadino rumeno non in regola con le norme del soggiorno in Italia. L'uomo, dopo essere stato identificato, risultando illegittima la sua presenza nel comune di Pisa in quanto colpito da un provvedimento di divieto di dimora, è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria. La Questura ha annunciato il prosieguo di controlli del territorio di questo genere.