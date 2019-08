La Motorizzazione Civile si trasferisce a Ospedaletto per 6 mesi

Sono state avviate le pratiche per adibire un immobile di proprietà comunale a sede della Motorizzazione civile di Pisa. La struttura si trova in zona Ospedaletto, in via Archimede Bellatalla 1: qui saranno attivati gli sportelli per patenti e immatricolazioni oltre ad altri uffici di front office. Ad annunciarlo il sindaco di Pisa, Michele Conti. Nei giorni scorsi l’Agenzia del Demanio, Direzione regionale della Toscana, ha dato infatti il nulla osta alla stipula del contratto di locazione. La trattativa è in fase conclusiva, si parla di alcune migliaia di euro di costo per sei mesi. Una soluzione che quindi per il momento rimane provvisoria.

"La Motorizzazione civile di Pisa - afferma Conti - rimane nella nostra città e voglio ringraziare il presidente della Commissione Trasporti della Camera Alessandro Morelli e l’onorevole Edoardo Ziello per essersi subito attivati affinché si trovasse rapidamente una soluzione. Così come li voglio ringraziare per avere sbloccato definitivamente la questione della rotatoria di San Piero a Grado il cui cantiere partirà dal prossimo autunno. Mi auguro che la sede possa diventare definitiva per gli uffici della Motorizzazione e che il periodo di sei mesi sia di prova per mantenere a Pisa tutti i servizi. In ogni caso come Amministrazione faremo di tutto perché rimangano in città".

Il 29 luglio il Comune era stato informato con una lettera della Direzione Generale Territoriale Centro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della chiusura per inagibilità della Motorizzazione Civile di Pisa. Subito il sindaco si era attivato per trovare una soluzione mettendo a disposizione spazi di proprietà comunale. Lo scorso 6 agosto un sopralluogo della stessa Direzione generale riteneva idonei i locali messi a disposizione. Adesso è arrivato il nulla osta alla stipula della locazione.