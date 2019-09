Motorizzazione: firmata la locazione per gli uffici a Ospedaletto

E' stata formalizzata questa mattina, 5 settembre, la locazione dell’immobile comunale di via Bellatalla a Ospedaletto in favore della Motorizzazione Civile di Pisa. Alla firma del contratto erano presenti la vicesindaco e assessore al patrimonio Raffaella Bonsangue e il direttore della Motorizzazione, Sabrina Giannulli. Si tratta di locali a uso ufficio per una superficie complessiva di circa 209 metri quadri, dove saranno attivati gli sportelli per patenti e immatricolazioni oltre ad altri uffici di front office. La durata della locazione è stata definita in sei mesi, con la possibilità di essere prorogato per ulteriori sei mesi.

"Continua l’impegno dell’Amministrazione - commenta il sindaco di Pisa Michele Conti - di venire incontro alle esigenze della Motorizzazione civile che per alcuni aspetti delle attività mostra criticità logistiche che richiedono aree idonee per svolgere a pieno il servizio. Ci stiamo adoperando per trovare in tempi rapidi una soluzione condivisa affinché rimanga nella nostra città". La vicenda della sede di Pisa della Motorizzazione civile era esplosa a fine luglio scorso quanto il Comune era stato informato con una lettera della Direzione Generale Territoriale Centro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della chiusura per inagibilità della Motorizzazione Civile di Pisa. L'amministrazione ha avviato una serie di contatti con la Commissione Trasporti della Camera e l’Agenzia del Demanio, Direzione regionale della Toscana. Ai primi di agosto un sopralluogo della stessa Direzione riteneva idonei i locali messi a disposizione, oggi la stipula della locazione.