Consiglio Comunale: passa la mozione che chiede di realizzare un presepe in tutte le scuole

Il Consiglio Comunale di Pisa ha approvato nel pomeriggio di ieri, martedì 20 novembre, una mozione urgente presentata dal gruppo consiliare della Lega e sottoscritta anche dalla altre forze politiche della maggioranza, con la quale si chiede di allestire in tutte le scuole comunali un presepe in occasione del prossimo Natale. Il documento è passato anche con il voto favorevole di Patto Civico. Contrarie invece le altre forze di minoranza (ad astenersi dalla votazione il consigliere del M5S Alessandro Tolaini). "L'urgenza della mozione - ha detto la consigliera della Lega, Annalisa Cammellini, presentando il documento - è dovuta al fatto che tra pochi giorni si svolgeranno le festività natalizie".

"Il presepe - ha proseguito - è una rappresentazione della natività che trae origine nel medioevo. Si tratta di una tradizione italiana che si è diffusa in tutto il mondo e molto sentita da tutti gli italiani che manda un messaggio di amore, pace e fratellanza. Appare opportuno realizzarne uno all’interno di tutte le scuole elementari di nostra competenza, facendo partecipi anche gli scolari: crediamo sia un'ottima occasione per riscoprire le nostre tradizioni. Vorremmo poi organizzare una mostra di tutti i presepi realizzati in questo progetto".

Come era prevedibile la discussione si è subito accesa, con gran parte delle opposizioni che si sono schierate contro il provvedimento. "Sono credente - ha affermato il consigliere 5 Stelle Gabriele Amore - ma se continuiamo così divento laico. A questo punto manca solo la mozione urgente sull'uovo di Pasqua. Tutti noi siamo stati eletti per risolvere i problemi reali della città, non per questo". Sulla stessa linea la consigliera del PD Maria Scognamiglio. "Non capisco perchè portare una mozione del genere all'interno del Comune. La scuola ha una sua autonomia e può portare avanti i suoi progetti in maniera indipendente: può fare un presepe già domattina, senza bisogno che si voti l'urgenza in Consiglio Comunale".

"E' una discussione - ha attaccato il consigliere di Diritti in Comune Ciccio Auletta - tutta ideologica e strumentale. Prima il corcifisso, adesso il presepe. A questo si aggiungono le campagne islamofobe e no moschea che vengono portate avanti con il sostegno del Comune e che danno un messaggio di intolleranza. Addirittura siamo all'urgenza perchè si scopre che quest'anno il Natale arriva il 25 dicembre. Stiamo diventando lo zimbello d'Italia. L'altro elemento grave è l'ingerenza nei confronti dell'autonomia scolastica".