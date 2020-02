Piazza Vittorio Emanuele: "Siano rimosse le transenne al palazzo della Provincia"

"Il Sindaco di Pisa Michele Conti intervenga subito per far cessare lo stato di degrado del palazzo della Provincia, in piazza Vittorio Emanuele II". E' la richiesta avanzata dal consigliere comunale Gino Mannocci (Pisa nel cuore), in una apposita mozione sottoscritta anche dalle altre forze di maggioranza.

Secondo Mannocci la "Giunta Comunale è riuscita a definire la controversia con la società Pisa Parcheggi ed ha restituito piazza Vittorio Emanuele II alla cittadinanza" tuttavia il "Palazzo della Provincia (che attualmente risulta gestito dalla Regione Toscana) da moltissimo tempo cade letteralmente a pezzi, è ingabbiato malamente e restituisce l’immagine di una città in abbandono e assolutamente degradata con grave danno per il decoro cittadino, gli operatori turistici e la cittadinanza tutta compresi soprattutto i residenti della Stazione che devono vivere con questo 'monumento al degrado'".

"Il Sindaco - aggiunge, infine, il consigliere Mannocci - potrebbe adottare una ordinanza contingibile ed urgente imponendo così le misure del caso e finalizzata ad ordinare la ristrutturazione del Palazzo e la rimozione delle transenne, restituendo il perimetro del Palazzo alla normale fruizione della popolazione e restituendo alla zona il decoro attualmente perduto".