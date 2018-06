Tmm di Pontedera: mozione di solidarietà in Consiglio Regionale

E' stata approvata una mozione in Consiglio Regionale della Toscana in sostegno ai lavoratori della Tmm di Pontedera. L'atto, votato dal Pd e sottoscritto anche dalla capogruppo di Mdp Serena Spinelli, chiede all'aula di esprimere solidarietà e vicinanza agli operai e rappresentanti sindacali coinvolti nella vicenda, recentemente sviluppatasi con la richiesta di risarcimento da un milione di euro. Impegna poi la Giunta a proseguire nell'azione di attento monitoraggio della vertenza e vuole porre particolare attenzione nei riguardi della disponibilità dei lavoratori a costituirsi in impresa cooperativa, anche nella prospettiva di una complessiva tutela dei diritti e delle garanzie dei lavoratori.

I consiglieri regionali Pd della provincia di Pisa Antonio Mazzeo, Alessandra Nardini e Andrea Pieroni: "Il presidio dei lavoratori, che in quasi un anno è stato sempre pacifico e rispettoso, ha impedito di fatto lo smantellamento della fabbrica mantenendo viva la speranza di raggiungere una soluzione condivisa per riprendere l’attività; ma quello che successo negli ultimi giorni è davvero inaccettabile. Come abbiamo fatto sin dall’inizio, anche oggi non staremo in silenzio e prendiamo una posizione chiara: a fianco dei lavoratori e dei rappresentanti sindacali. L'approvazione della mozione di oggi rafforza ulteriormente questa volontà, ci vede ancora una volta schierati in prima fila nella difesa del lavoro sui nostri territori e e dà ancora maggiore risonanza alle tante voci istituzionali, tra cui anche quella del presidente Rossi, che già si sono mobilitate".