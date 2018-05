Via Da Morrona, abbandona rifiuti per strada: identificato e multato

Un nuovo abbandono di rifiuti nella zona del parcheggio di via Da Morrona, nel quartiere di San Marco.

Dopo una segnalazione, la Polizia Municipale si è recata sul posto e gli agenti, dal controllo dei rifiuti, sono riusciti a risalire all’incivile che li aveva lasciati per strada. Si tratta di un cittadino italiano residente in centro. Per lui 500 euro di multa, quella prevista dalle disposizioni di legge. Il nucleo di via Battisti continuerà con le azioni di controllo e vigilanza.

Tra il 30 aprile e il 1° maggio inoltre i vigili urbani hanno sequestrato merce messa in vendita senza autorizzazione in zona monumentale e hanno elevato 96 sanzioni ad automobilisti che non rispettavano il codice della strada. Sei di questi avevano parcheggiato negli spazi riservati ai portatori di handicap.