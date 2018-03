Continuano a vendere souvenir nonostante la multa: chiuse tre edicole

Hanno continuato ad esporre souvenir dimenticandosi di essere prinicipalmente rivendite di giornali. Ancora nei guai, a seguito di nuovi controlli antiabusivismo commerciale della Polizia Municipale, tre edicole pisane, già sanzionate nei giorni scorsi, che però hanno continuato ad operare di fatto come attività commerciali illegittime. Alle tre attività è stato così notificato il provvedimento di chiusura con 5000 euro di multa.

Le altre attività della Polizia Municipale da venerdì 2 a martedì 6 marzo:

- controlli sui lungarni per contrastare la sosta selvaggia sugli spazi riservati ai disabili e altre multe per infrazione al codice della strada, in totale 374 in 5 giorni;

- interventi nel parcheggio auto di via di Pratale e in via Paparelli per allontanare camper rom;

- sequestri di merce in vendita abusivamente in zona piazza dei Miracoli;

- due multe da 422 euro per pubblicità abusiva;

- due multe ad altrettanti bed and breakfast per numero di letti oltre il consentito;

- una multa ad un bus turistico;

- una multa ad un pubblico esercizio per occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie senza autorizzazione.