Multa di mille euro e sequestro della merce alimentare in un minimarket della stazione

Polizia Municipale impegnata su più fronti durante il periodo natalizio, soprattutto nei controlli a giocattoli e merce alimentare venduta dalle attività commerciali in zona Stazione. Polizia Amministrativa, Nucleo Stazione e di Sicurezza Urbana, insieme ai Carabinieri dei NAS di Livorno, hanno effettuato un’ispezione in alcuni minimarket, per verificare le condizioni igienico sanitarie e il corretto stato di conservazione degli alimenti, oltre al rispetto della normativa europea sulla etichettatura. In una attività sono state accertate e contestate violazioni in merito a diverse irregolarità, con gli agenti che hanno quindi provveduto al sequestro della merce alimentare esposta in vendita e all’applicazione di una sanzione di mille euro a carico del titolare.

In via Vespucci la Municipale ha provveduto a controllare un’altra attività commerciale, per verificare il rispetto delle normative europee in merito ai giocattoli posti in vendita. Sono stati sequestrati in totale 235 pezzi, sprovvisti del regolare marchio CE e riscontrati come nocivi per la salute. Oltre al sequestro, che ha completamente svuotato il negozio, al titolare è stata applicata una sanzione di 3mila euro.

