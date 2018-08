Vende telline pescate illegalmente a Tirrenia: maxi multa

Controlli da parte della Guardia Costiera nella vendita al dettaglio di pesce. Nella zona di Ardenza (Livorno) sono stati rinvenuti alcuni chilogrammi di telline per i quali l’operatore commerciale, un cinquantenne livornese, non ha saputo dimostrare la provenienza: nessuna fattura, nessun documento di accompagnamento, circostanza che rende i molluschi bivalvi particolarmente pericolosi per il consumatore.



L’ipotesi degli investigatori è che le telline sequestrate provenissero da attività di pesca illecite svolte presumibilmente nella zona di Tirrenia, attualmente 'declassificata' in termini di salubrità per la cattura dei molluschi, condizione che rende necessaria l’esecuzione delle rigorose procedure per la depurazione del prodotto prelevato.

Per il commerciante è scattata la multa di 1.500 euro.