Piazza dei Miracoli: multa da 2mila euro per una guida turistica abusiva

Una sanzione di 2mila euro per esercizio abusivo di professione. È la multa elevata dalla Polizia Municipale di Pisa ai danni di una guida turistica abusiva. Gli agenti, nel fine settimana appena trascorso, hanno infatti effettuato una serie di controlli in Piazza dei Miracoli per contrastare il fenomeno dell’abusivismo. Ad essere sanzionata una cittadina straniera che svolgeva attività di guida turistica nei confronti di una comitiva coreana, accompagnandola a visitare i monumenti della piazza e fornendo loro descrizioni storiche e artistiche delle attrazioni. Di fronte alla richiesta da parte degli agenti di fornire le autorizzazioni per l’attività in corso la signora non ha saputo mostrare nessun titolo idoneo previsti dalla normative e per questo motivo è stata multata.

"La nostra è una città d’arte e cultura a forte vocazione turistica - commenta l’assessore al Turismo Paolo Pesciatini - e nostro compito è anche tutelare la corretta trasmissione della conoscenza in merito alla sua millenaria e straordinaria storia. Occorre assicurare che i milioni di turisti che visitano Pisa possano rivolgersi a professionisti autorizzati, competenti e aggiornati a svolgere un compito così importante, come lo sono le nostre guide locali. Invitiamo le guide turistiche regolari a continuare nella collaborazione e possibilmente segnalarci casi di esercizio abusivo della professione".

Le professioni di guida turistica e di accompagnatore sono disciplinate dalla legge regionale (n. 86/2016) e da una legge nazionale che ratifica quella europea. Per tutti vi è l’obbligo della esposizione ben in vista del cartellino di riconoscimento.