Castelfranco di Sotto, raffica di abbandoni rifiuti: 'furbetti' multati

'Furbetti della spazzatura' individuati e sanzionati dalla Polizia Municipale a Castelfranco di Sotto.

I primi due casi hanno riguardato l'abbandono di alcuni sacchi in Corte Regoli a Villa Campanile ed in via della Chiesa ad Orentano. Gli autori del gesto sono stati individuati attraverso alcuni indizi lasciati nell’immondizia, ma anche grazie alla collaborazione di alcuni cittadini.

Più singolare, invece, l’illecito compiuto a Montefalcone e scoperto grazie alle telecamere. In questo caso infatti una stessa persona si è resa responsabile di ben due distinti abbandoni di sacchi di rifiuti effettuati a distanza di due giorni l'uno dall'altro.

Per tutte queste persone è scattata una sanzione di 500 euro, ovviamente raddoppiata per la persona che si è resa autrice del doppio episodio.



Sono inoltre in via di conclusione due distinte indagini per dare un nome ai responsabili di due ulteriori abbandoni avvenuti in via Tabellata, davanti all'ingresso dell'isola ecologica (dove sono stati lasciati vari sacchi di rifiuti), ed in via Cavour, all'interno del centro storico di Castelfranco, dove sono stati abbandonati due materassi ed alcuni sacchi contenenti materiale di vario genere.

La lotta all'abbandono dei rifiuti portata avanti dalla Polizia Municipale di Castelfranco di Sotto continua incessante.