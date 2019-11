Bandiera rossocrociata illegale allo stadio: interrogazione al ministro dell'Interno

"Sarà presentata nei prossimi giorni un'interrogazione al ministro dell'Interno affinché faccia subito chiarezza su quanto avvenuto domenica scorsa allo stadio di Cittadella, in provincia di Padova". E' quanto annunciano la deputata pisana della Lega Donatella Legnaioli e il collega Daniele Belotti in merito alla volontà del questore padovano di multare i tifosi nerazzurri che allo stadio hanno sventolato la bandiera rossocrociata.

"Vietare l'ingresso allo stadio alla gloriosa bandiera della Repubblica pisana o sanzionare chi la porta orgogliosamente con sé è un insulto al popolo e alla storia del nostro territorio - sottolineano Legnaioli e Belotti - è chiaro che nella direttiva dell’Osservatorio delle Manifestazioni sportive, in base alla quale sono stati presi questi provvedimenti, c'è qualcosa che non va. Così come è altrettanto chiaro che quei tifosi non erano muniti di manganelli o mazze da baseball, ma semplicemente della bandiera storica della propria città di appartenenza con simboli che affondano nei secoli le proprie radici. Assurdo, quindi, sanzionare tanto i tifosi del Pisa quanto quelli del Padova, i primi a sollevare il caso dopo che due settimane or sono era stato impedito loro di accedere allo stadio con la storica bandiera di San Marco".