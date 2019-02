Codice della strada: nel 2018 automobilisti multati per 9,1 milioni di euro

Quasi 25mila euro al giorno, per un totale di circa 9,1 milioni di euro. A tanto ammonta il totale delle multe effettuate dalla polizia Municipale sulle strade del comune di Pisa nel corso del 2018. Il dato è contenuto in una determina firmata nei giorni scorsi dal comandante dei vigili, Michele Stefanelli. Numeri in linea con quelli fatti registrare nel 2017 e nel 2015, leggermente al di sotto dei 10,4 milioni di euro del 2016. A questi 9,1 milioni si aggiungono poi circa 400mila euro di multe elevate nel corso di altri controlli che hanno riguardato le attività commerciali, e il rispetto delle normative edilizie ed ambientali.

Entrando più nel dettaglio dei 9,1 milioni di euro di sanzioni sono state archiviate (in autotutela, per decreto del prefetto o grazie al giudice di pace) multe per oltre 356mila euro, mentre sono in fase di ricorso contravvenzioni per circa 60mila euro. Così la cifra effettivamente esigibile dal comune è di 8,7 milioni di euro: oltre 7,4 milioni di euro è l'ammontare delle multe elevate a famiglie e singoli cittadini; circa 1,3 milioni è invece il totale delle sanzioni a carico di imprese. Tra infrazioni al codice della strada figurano: parcheggi in divieti di sosta, limiti di velocità non rispettati, accessi alle ztl cittadine, assicurazioni scadute.

Ma come verranno utilizzati questi soldi? Secondo la legge il 50% dei proventi effettivamente incassati ha una destinazione vincolata: devono, cioè, essere utilizzati per azioni che riguardano in generale le strade e la mobilità cittadina.