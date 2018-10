Incendio, violano il divieto di transito nelle strade del rogo: multati

Una 'tirata d'orecchie' a chi, nonostante i divieti, si avventura sulle strade del Monte Serra per 'ammirare' un paesaggio divenuto lunare dopo il rogo dello scorso 24 settembre.

Si affida a Facebook il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti per ammonire il turismo della tragedia e avvisare che le multe sono scattate.

"'Cari' avventori della strada chiusa del Monte Serra (ed altre), non so (e non mi riguarda capire) se e quali problemi abbiate a comprendere la segnaletica stradale. Ma so con certezza che 'scavalcare' due transennature significa essere incoscienti - scrive Ghimenti - le transenne (e le relative ordinanze) sono messe innanzitutto a tutela vostra. Ora che sono partiti i cantieri più che mai diventa importante non passare: i lavoratori devono essere nelle migliori condizioni possibili per far procedere speditamente i lavori!".

"Siccome domenica come al solito avete voluto invadere le strade, e peggio che mai entrare nell'area vietata, ieri (lunedì, ndr) ho personalmente contattato Comando Provinciale Carabinieri e Polizia Provinciale, oltre ad aver disposto analoghi servizi della Polizia Municipale, per avere controlli interforze serrati del rispetto delle ordinanze".